Tarf: eleição rápida e posse relâmpago

Pouco conhecido e de grande importância, o órgão propicia julgamentos técnicos sem o alto custo de um processo judicial

O candidato à presidência do Tarf (Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais), órgão vinculado à Secretaria de Economia do Distrito Federal e responsável por julgar processos administrativos fiscais em segunda instância, Fernando Rezende, tem sido motivo de preocupação no meio jurídico após o auditor referendar isenções fiscais polêmicas.

Se por um lado o GDF (Governo do Distrito Federal) perderá arrecadação em razão da redução das alíquotas do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), um dos pareceres de Rezende poderá agravar ainda mais as finanças do Distrito Federal.

No ano passado, Rezende decidiu conceder imunidade tributária à empresa imobiliária de Brasília, a Terracap. A decisão não foi isolada, mas foi judicializada e, caso venha a se concretizar, poderá prejudicar os cofres públicos em centenas de milhões.

Mesmo sendo uma empresa pública, a companhia brasiliense trabalha em concorrência com a iniciativa privada. Dessa forma, a Terracap acaba visando o lucro, tornando a decisão de Rezende ainda problemática, já que o parecer fere o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre o assunto.

Segundo a Suprema Corte, uma imunidade tributária como deseja Rezende, poderia ser aplicada apenas se a empresa não for “prestadora de serviços de caráter essencial” ou quando não visa o lucro. No entanto, a Terracap visa o lucro com a venda de suas propriedades.

A eleição que escolherá seu novo representante do Tarf ocorrerá nesta sexta-feira (08) e tem sido o assunto mais comentado nos corredores da Secretaria de Economia e do Judiciário, a posse será na parte da tarde.