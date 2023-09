Homem é assassinado em suposto conflito familiar em BH

A possível motivação por trás deste ato violento parece remontar ao final de semana anterior, quando a vítima estava em um sítio, juntamente com a família de sua namorada

Na tarde de segunda-feira, 4 de agosto, um homem de 27 anos foi brutalmente assassinado. O principal suspeito do crime é seu cunhado, também com 27 anos de idade. O caso aconteceu no bairro Pindorama, na região Noroeste de Belo Horizonte.

A possível motivação por trás deste ato violento parece remontar ao final de semana anterior, quando a vítima estava em um sítio, juntamente com a família de sua namorada, localizado em Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital mineira.

De acordo com relatos de testemunhas, uma briga acalorada aconteceu no sítio com a família de sua namorada, envolvendo o homem agora falecido e seu cunhado. O indivíduo teria causado danos ao veículo Fiat Siena pertencente ao irmão de sua namorada, além de ter agredido fisicamente a sogra e outra pessoa presente no local.

Após as perturbadoras agressões, a vítima retornou à casa da família de sua namorada, situada em Belo Horizonte, onde, supostamente, arrombou o imóvel e destruiu duas televisões. Nesta segunda-feira, o homem recebeu uma mensagem solicitando que comparecesse para recuperar seus pertences na residência de sua namorada.

Nas proximidades do local, ele foi surpreendido por um Fiat Siena semelhante ao do cunhado, e foi alvejado diversas vezes em um episódio de extrema violência que resultou em sua morte.