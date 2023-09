MPF ofereceu denúncia contra acusada de submeter funcionárias a condições análogas à de escravo

Melina Esteves França também responde pelo crime de lesão corporal contra uma de suas vítimas

Em face das recentes notícias veiculadas pela imprensa, dando conta de novas agressões praticadas por Melina Esteves França, o Ministério Público Federal (MPF) informa que já ofereceu denúncia em relação a fatos anteriores envolvendo a mesma empregadora, ocorridos entre 2019 e 2021, pelos crimes de redução à condição análoga à de escravo (artigo 149 do Código Penal), duas vezes, e lesão corporal (artigo 129 do CP). A denúncia já foi recebida pela Justiça Federal em 12 de maio deste ano. No processo, inclusive, está agendada audiência para 7 de novembro de 2023, oportunidade em que serão ouvidas as vítimas e testemunhas, e interrogada a acusada.

O crime de trabalho escravo foi cometido contra duas funcionárias, e o de lesão corporal, contra uma delas. Na peça de acusação, o MPF esclarece que deixou de propor acordo de não persecução penal, diante da natureza e do elevado grau de reprovabilidade das condutas, não sendo o acordo suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes imputados à denunciada.

A denúncia do MPF narra que Melina França, na qualidade de empregadora, submeteu duas empregadas, contratadas para o desempenho de emprego doméstico, a condições degradantes no exercício das atividades laborais, análogas à de escravo. Segundo a denúncia, as empregadas foram submetidas a trabalhos forçados, jornadas exaustivas, vigilância ostensivamente abusiva, restrições à liberdade de locomoção, retenção de bens pessoais, com o propósito de mantê-las compulsoriamente no local de trabalho, além de reiteradas agressões físicas e morais. O procurador da República Cláudio Alberto Gusmão Cunha, que assina a peça, aponta que todos os fatos relatados foram plenamente comprovados, inclusive com base nos depoimentos da denunciada.

No caso de uma delas, contratada para a função de babá das filhas trigêmeas da denunciada, o procurador da República destaca que a relação trabalhista foi marcada, desde o início, por uma série de condutas ilegais. “Para além da patente violação de regras laborais básicas, descambaram para atos abusivos, violentos e degradantes, que ofenderam a ex-empregada (…) em sua dignidade”, pontua, em um dos trechos da denúncia.

Segundo a denúncia do MPF, Melina França, agora ré no processo, não formalizou o registro do vínculo empregatício da babá na Carteira de Trabalho e impôs uma jornada “manifestamente superior à prevista em lei (limitada a 8 horas diárias e 44 horas semanais)”. Além disso, a denunciada definiu um salário mensal no valor de R$ 800, inferior ao mínimo legal fixado de R$ 1,1 mil para o ano de 2021, época dos fatos. O MPF também registra que a babá sofria vigilância ostensiva no local de trabalho com restrições à liberdade de circulação, ofensas morais com xingamentos diversos e agressões físicas. Ainda conforme a denúncia, Melina França também reteve o aparelho celular da babá, como forma de mantê-la no imóvel e monitorar suas mensagens, impedindo contato com terceiros.

Desespero

Diante de todas as ofensas e agressões, no dia 25 de agosto de 2021, cinco dias após a sua contratação, a babá, sentido-se ameaçada, inclusive de morte, após novas agressões e com receio de novos atos de violência, “num gesto de desespero, lançou-se através do basculante instalado no banheiro, vindo a cair sobre a laje do 1º andar do edifício”, relata a denúncia. De acordo com o documento, a queda gerou inúmeras lesões, como equimoses, escoriações, edema traumático e ferimentos, conforme discriminado no laudo pericial. Após esses desdobramentos, foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar. Em seguida, foi instaurado inquérito na 9ª Delegacia Territorial da Polícia Civil do Estado da Bahia.

Segunda vítima

A denunciada Melina França também cometeu diversas ilegalidades contra outra empregada, contratada para o trabalho doméstico. De acordo com a denúncia, a relação também foi conduzida “ao arrepio das leis trabalhistas e permeada pela prática reiterada de atos ofensivos, inclusive com violências físicas, e atentatórios contra a dignidade” da empregada. A situação cessou apenas quando ela conseguiu fugir da residência onde trabalhava.

Claudio Gusmão aponta que, neste caso, também não houve assinatura da Carteira de Trabalho e “sequer o pagamento regular de salários”, além da imposição de rotina excessiva de trabalho com jornadas que excediam em muito as 8 horas diárias e o limite de 44 horas semanais estabelecidos para os trabalhadores.