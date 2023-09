Lula defende espécie de ‘voto secreto’ de ministros do STF para a população

Atuamente, os jugamentos são realizados no plenário do STF e transmitidos pela TV Justiça para canais de TV aberta e fechada

Após recentes casos de hostilidade contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que a posição individual e seus votos não sejam divulgados.

“Esse país precisa aprender a respeitas as instituições. Não cabe ao presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. É assim que é”, disse.

Atuamente, os jugamentos são realizados no plenário do STF e transmitidos para a TV aberta e fechada. Além disso, é possível acompanhar pelo site do Órgão como cada ministro votou.

Para Lula, uma forma de diminuir o clima de animosidade entre a população e os ministros seria não saber exatamente quem votou no que. “Votou a maioria 5 a 4, 6 a 4, 3 a 2. Não precisa ninguém saber foi o Uchôa que votou, foi o Camilo que votou. Aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz”, afirmou o presidente.

Após votações sobre a descriminalização da maconha e a penalização da LGBTQIA+fobia, o ministro Cristian Zanin, que assumiu a cadeira do STF em agosto, passou a ser pressionado pelo público, que o considerou conservador nas decisões.

Ainda neste mês, outra cadeira ficará vaga no STF, já que a ministra Rosa Weber irá se aposentar. Lula não decidiu quem irá ficr em seu lugar.