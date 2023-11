Gravida perde bebê após ser agredida e mantida em cárcere privado em MG

A mulher relatou que o homem a agrediu com um pedaço de madeira

Uma mulher grávida, cuja idade não foi divulgada pela Polícia Militar, foi brutalmente espancada, mantida em cárcere privado e sofreu um aborto devido às agressões infligidas pelo companheiro. O caso aconteceu no último sábado, dia 4 de novembro, na cidade de Jaíba, localizada na região Norte de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram chamados ao hospital municipal após a gestante ser admitida devido ao aborto, que foi causado pela violência doméstica. Na unidade de saúde, a mulher contou aos policiais que estava em um relacionamento com o suspeito há aproximadamente oito meses. Ela relatou que na quarta-feira, dia 1º de novembro, o homem a agrediu com um pedaço de madeira.

Com o agravamento de seu estado de saúde, incluindo sangramento e intensas dores, a vítima pediu ao companheiro que a levasse ao hospital. No entanto, ele a trancou dentro do quarto e abandonou o local.

A mulher continuou sofrendo com dores durante os três dias em que esteve detida. Somente no sábado, quando o agressor deixou a porta aberta, ela conseguiu pedir ajuda a um vizinho. Os militares foram até a residência do suspeito, um homem de 39 anos, que alegou não se lembrar dos eventos, alegando estar embriagado.