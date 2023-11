Pacheco diz que reforma tributária deve ser votada nesta semana

Durante evento do BTG Pactual, Pacheco ainda afirmou que esta segunda-feira será um “dia longo de negociações políticas”

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta segunda-feira que o texto da reforma tributária deve ser votado no plenário da Casa na quarta ou quinta-feira, com a expectativa de que seja aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) na terça-feira.

Durante evento do BTG Pactual, Pacheco ainda afirmou que esta segunda-feira será um “dia longo de negociações políticas” para que a reforma chegue à CCJ com o texto mais negociado possível, destacanto que não houve setores ou entes que não foram atendidos pelos senadores.