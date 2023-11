Fronteira entre Gaza e Egito é reaberta

Há a expectativa do Itamaraty de que brasileiros presos em Rafah, cidade palestina, consigam atravessar a fronteira

Depois de dois dias fechada, a fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza foi reaberta, permitindo a saída de estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade que estavam presas em meio aos bombardeios feitos por Israel desde o começo de outubro.

Seis ambulâncias com palestinos feridos chegaram ao Egito através do posto de fronteira de Rafah. Há a expectativa do Itamaraty de que brasileiros presos em Rafah, cidade palestina, consigam atravessar a fronteira.

Na semana passsada, a fronteira abriu na quarta, quinta e na sexta, quando foi permitida a saída de palestinos feridos e pessoas com passaporte estrangeiro.