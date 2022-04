‘Empalados’: Civil prende 5 investigados por estupros de familiares crianças no Amapá

Nesta terça-feira, 12, cinco investigados por estupro contra crianças foram presos, em operação da Polícia Civil em Porto Grande

Nesta terça-feira, 12, cinco investigados por estupro contra crianças foram presos, em operação da Polícia Civil em Porto Grande. As vítimas eram irmã, sobrinha e até neta desses homens.

O delegado Bruno Braz, que comandou os trabalhos, explicou que a operação “Empalados” tinha como objetivo proteger essas meninas que não conseguiam se sentir seguras nem mesmo no ambiente familiar.

“Ultimamente temos recebido muitas denúncias de crimes sexuais, sobretudo de estupro de vulnerável. Vítimas menores, algumas crianças, denunciando terem sido estupradas por tios, avós, padrastos, então resolvemos fazer uma operação pra tirar esses criminosos do convivo com essas vítimas”, falou.

A Polícia Civil descreveu dois casos com inquéritos abertos na Delegacia de Porto Grande: em um deles, a vítima afirmou ter sido abusada por muito tempo pelo próprio avô e pelo tio, dentro de casa, muitas vezes os dois juntos.

Em outro caso, a vítima declarou à polícia que foi estuprada por dois irmãos mais velhos, dos 7 aos 11 anos de idade, e por um tio idoso.

Algumas vítimas estão sendo acompanhadas por equipes multidisciplinares em razão dos traumas sofridos.

Dois procurados foram detidos no meio do mato, na Zona Rural. Para realizar a operação, a equipe de Porto Grande contou com colaboração do conselho tutelar do município e de policiais da Delegacia de Meio Ambiente (Dema) de Macapá.

Antes de serem encaminhados para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), todos os presos ficaram de ser ouvidos na delegacia para a conclusão dos inquéritos. O que a investigação apurou será encaminhado para o Ministério Público (MP) do Amapá, para que seja oferecida a ação penal.