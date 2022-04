Manipulação? Paulo Pimenta compara números de Anitta para Rolling Stones

“Uma minoria sempre tende a elevar um artista só para depois ter o prazer de diminuí-lo”, disse o assessor de comunicação e imagem da cantora em carta aberta para Rolling Stones

Nós já sabíamos que depois do sucesso de ‘Envolver’ e a força tarefa que o Brasil entrou para colocar Anitta no topo, muitos duvidariam potencial da cantora. Paulo Pimenta, assessor de comunicação e imagem da cantora, em carta aberta para a Rolling Stones, comentou sobre as possíveis manipulações nos números da cantora.

Vale lembrar que essa história começou essa semana com uma matéria da Folha que analisou as músicas de Anitta desde 2017, desde então muitos duvidam da veracidade do fato dela ter alcançado o #1 no Spotify.

Paulo comenta sobre os números de envolver, pois a “matemática não mente”: “Vamos aos números de “Envolver” nos últimos 28 dias? Reparem que o país que mais ouviu “Envolver” foi o Brasil: 38.420.876 de plays. Mas se você QUISER realmente estudar os resultados, a perspectiva muda. Somados, os streamings dos 9 países que mais ouviram “Envolver” resultam em um número relevante e global: 42.801,642”, escreveu o assessor.

Números de Anitta são questionados em ‘Envolver’ (Foto: Reprodução)

“A grande maioria dos brasileiros ainda tem orgulho dos artistas nacionais e se envolveu com a Anitta ao ponto de quebrarem juntos barreiras nunca antes ultrapassadas”, escreveu Pimenta.

Mesmo que Anitta tenha chegado ao topo com mutirões de seus fãs, esse não é um fator que diminui a cantora, pois ela quebrou recordes e trabalhou muito para conquistar tudo que conquistou até agora. O cristal brasileiro segue intacto, porque tem meu respeito sim!