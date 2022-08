Dentista morre em confronto com a polícia após atirar na companheira e na enteada

Na noite dessa quinta-feira (11), vizinhos ouviram gritos e discussões seguidos de disparos de arma de fogo e acionaram o apoio policial

O dentista Fernando Maresde, de 54 anos, morreu em um confronto com a Polícia Militar (PM) na noite dessa quinta-feira (11) no bairro Santa Cruz, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo informações da PM, Fernando vivia com a mulher e com a enteada e o casal tinha um relacionamento conturbado, com brigas recorrentes.

Quando os militares entraram na casa, visualizaram Fernando alterado e ameaçando matar a companheira e a enteada, as duas já tinham sido baleadas por ele.

A companheira dele estava na mira da arma de fogo e os policiais tentaram negociar uma rendição com Fernando.

O homem, em determinado momento, mudou o alvo e ameaçou os policiais com a arma.

Após as negociações não terem sucesso e diante do risco que as mulheres e os agentes corriam, Fernando Mares foi baleado.

Ele foi socorrido mas morreu a caminho do hospital.

A mulher dele foi atingida com cinco disparos, um deles no rosto. Ela foi levada consciente para o Hospital Odilon Behrens.

A enteada foi baleada na perna esquerda e encaminhada para a mesma unidade de saúde.

Na madrugada desta sexta-feira (12), ambas foram transferidas, mas o local não foi divulgado.

O que diz o CRO-MG

O Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG) informa que não consta nos registros nenhum histórico de infração ética de conduta do profissional.

O CRO-MG lamenta profundamente o fato ocorrido e solidariza-se com as famílias envolvidas, desejando inclusive o restabelecimento da saúde da esposa e enteada vítimas de feminicídio.