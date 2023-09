Criança de sete anos morre após teto da quadra desabar durante temporal em MS

Quatro alunos no total foram hospitalizados como resultado do desabamento

Uma tragédia abalou Corumbá (MS) nesta terça-feira (12), quando uma criança de 7 anos perdeu a vida após o desabamento do teto da quadra da Escola Municipal Cássio Leite de Barros durante um temporal.

Três dessas crianças estão sob cuidados médicos no pronto-socorro de Corumbá, enquanto um quarto aluno foi transferido para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O trágico incidente ocorreu enquanto as crianças estavam participando de uma aula de Educação Física na quadra de esportes da escola. Testemunhas presentes no local relataram que a estrutura cedeu devido à intensidade do vento.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 14h20, quando a Polícia Militar solicitou assistência na escola. Os bombeiros constataram a presença de três crianças feridas, todas conscientes e orientadas. Duas delas apresentavam ferimentos leves, enquanto o estado de saúde da terceira era mais grave. Todas as vítimas foram entregues às equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Dados de uma estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que, às 15h do mesmo dia, foi registrada uma rajada de vento de 90 km/h na região de Corumbá.