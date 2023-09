Força-tarefa formada por presos trabalha na limpeza de escolas do RS

A Seduc indicou uma lista com as unidades prioritárias e forneceu os materiais de limpeza para que os presos pudessem desempenhar os serviços

Na última semana, um ciclone extratropical atingiu o Rio Grande do Sul deixando cidades completamente destruídas. Já são 47 mortes no estado, mas nove pessoas seguem desaparecidas. Para tentar retomar a normalidade, uma força-tarefa formada por 140 presos está trabalhando na limpeza de escolas que foram atingidas por enchentes.

Detentos de unidades de Venâncio Aires, Charqueadas, Montenegro, Bento Gonçalves, Guaporé, Encantado, Arroio do Meio e Lajeado foram mobilizados na ação de limpeza em escolas das cidades do Vale do Taquari.

De acordo com informações do governo do RS, esses presos que estão trabalhando na limpeza das escolas estão em regime fechado e semiaberto, e já trabalhavam em outras áreas. Todos eles têm autorização da Justiça para trabalhar, e estão sempre acompanhados por agentes penitenciários.

A Secretaria Estadual de Educação (Seduc) indicou uma lista com as unidades prioritárias e forneceu os materiais de limpeza necessários para que os presos pudessem desempenhar os serviços. São sete escolas sendo atendidas pela força-tarefa.

Além das escolas, os detentos também prestam serviços de limpeza e remoção de entulhos de vias públicas, postos de saúde, instituições sociais e sedes das forças de segurança dos municípios, e auxiliam nos centros de distribuição da Defesa Civil.

A iniciativa é uma cooperação entre a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) com e a Secretaria Estadual da Educação (Seduc).