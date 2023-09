Carne está mais barata e filé mignon tem a maior queda de preço

A expectativa é de que a redução de preços continue em 2023 para compensar o longo período de inflação de alimentos registrado desde 2020

De acordo com os dados da inflação divulgados ontem (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as carnes tiveram uma queda média de 9,65% no acumulado dos oito primeiros meses do ano, sendo 1,9% em agosto. E a carne que teve a maior redução de preço até então foi o filé mignon, com queda de quase 17%.

Logo atrás vem a alcatra, que caiu 13,46%, e o contrafilé, com queda de 11,77%. As chuvas regulares deste ano favoreceram o pasto, diminuindo os gastos com ração para os bovinos. Além disso, no caso de frangos e suínos, a boa safra de grãos como soja e milho favoreceu a queda de preços.

Já os pescados acumulam uma alta de 3,12% em 2023. A tainha foi o peixe com maior alta (11,68%), seguida pelo caranguejo (7,28%), e pela tilápia (6,99%). No segmento, teve queda no caso do peroá, de 14,58%, seguido pelo serra (-6,43%).

