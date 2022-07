Colisão entre veículos de passeio na EPIA/Sul, próximo à floricultura do Núcleo Bandeirante

Na noite deste domingo, 03, o CBMDF atendeu a uma ocorrência de acidente entre veículos de passeio na EPIA/Sul

Na noite deste domingo, 03, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de acidente entre veículos de passeio na EPIA/Sul, empenhando 03 (três) viaturas e 12 (doze) militares.

Ao chegarem no local as equipe de socorro encontrou dois veículos envolvidos no acidente, um VW/Fox de cor preta, com três ocupantes, o condutor senhor W.R.A., 52 anos, sua esposa a senhora S.M.A., 50 anos e sua filha a menor M.L.M. 10 anos.

O segundo veículo um GM/Astra de cor preta, estava ocupado apenas pelo condutor, senhor F.R.D. 26 anos.

Todos os envolvidos foram atendidos e avaliados pelos socorristas e constatado que saíram ilesos, porém foram orientados, caso ocorra algum mal-estar a comparecerem a uma unidade de saúde.

Devido ao horário, a rodovia não teve o trânsito impactado e o local ficou aos cuidados do DETRAN/DF.