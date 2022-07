Brasília ganhará hospital de transição em 2023

Hospital Placi Cuidados Extensivos irá compor um centro integrado de saúde que está sendo construído no Lago Sul

A Consplan Empreendimentos Imobiliários prepara a construção de um centro integrado de saúde. Com cerca de 13 mil metros quadrados, o local abrigará unidades que atenderão a população do Distrito Federal, entre elas o Hospital de Transição Placi Cuidados Extensivos. As obras começaram no início do ano passado e devem ser concluídas no primeiro trimestre de 2023.

O centro integrado será instalado na QI 15 do Lago Sul, próximo a hospitais da região. O diferencial, segundo o CEO da Consplan, Maurício Pitangueira, é o fato do empreendimento ter sido projetado com o objetivo de abrigar exclusivamente unidades de saúde — ocorre de alguns centros de assistência funcionarem em prédios que não foram projetados com essa finalidade. “É muito diferente instalar um serviço de saúde em um prédio comercial padrão em relação a um edifício pensado para atender às mais rígidas exigências dos setor de saúde”, comenta Pitangueira.

Obras estão em andamento desde o início do ano passado. Foto cedida ao JBr

O CEO assegura que o centro integrado atende às exigências dos órgãos governamentais especializados em saúde do Distrito Federal, oferecendo tecnologia, inovação, conforto e qualidade construtiva. O complexo vai proporcionar à população local serviços em regime ambulatorial, como medicina diagnóstica, centro de infusão de medicamentos e coordenação do cuidado.

O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Ambulatorial (Sobracam), Newton Quadros, é quem responde pelo planejamento do centro integrado. Newton reforça a importância de se construir em Brasília mais um empreendimento que integra serviços de alta qualidade, contribuindo para Brasília se consolidar como um eixo nacional de saúde.

O CEO do Hospital de Transição Placi Cuidados Extensivos, Carlos Chiesa, comenta que Brasília ganhará uma unidade dedicada à recuperação de pacientes “em um ambiente acolhedor, seguro e de proximidade com a família dos pacientes, complementando a oferta diferenciada de serviços de saúde da capital federal”.