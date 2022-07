Homem tem a mão decepada ao defender mulher de agressor

A vítima foi levada ao Hospital de Base, onde passou por uma cirurgia, mas não foi possível recuperar o membro

Por volta da 01h00 da madrugada desta sexta-feira (1), na 905 Norte, um homem, que é policial militar reformado de SP, teve a mão esquerda decepada por um facão ao tentar defender uma mulher que está a sendo agredida pelo namorado.

Leandro Percivalli tem 37 anos e mora no Distrito Federal com a namorada, Lívia Oliveira, de 32 anos. A vítima foi levada ao Hospital de Base, onde passou por uma cirurgia. Não foi possível recuperar a mão e ele teve que amputá-la. Leandro e a companheira buscam justiça pelo ocorrido.

De acordo com Lívia, ela teria acordado Leandro no no impulso, ao ouvir homem ameaçando a mulher e dizendo que ia matá-la. Na mesma hora, Leandro teria levantado e tentado apaziguar a situação. Quando Leandro chegou no local da briga, o homem, que estava armado com um facão, desferiu um golpe no PM. Segundo o relato de Leandro, foi tudo muito rápido, e bastou um único golpe. Depois, ele continuou vindo atrás de mim, tentou me atropelar, mas, no fim, fugiu com a mulher que ele estava ameaçando minutos antes”, expõe.

O casal contou ainda que não conhece o agressor. Leandro diz que o imóvel pertence aos pais do homem, e que ele deveria estar passando uma temporada no local.

Investigação

O agressor é um homem que se chama Matheus, tem 24 anos, e ainda não foi encontrado. De acordo com o casal, a PMDF foi acionada e está em busca do casal. A ocorrência foi registrada na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), que investiga o caso como tentativa de homicídio. “Uma pessoa dessa não pode viver em sociedade”, comenta Leandro, que estava em Brasília a cerca de 4 meses. Todo o crime foi registrado por câmeras de segurança e, segundo a dupla, foi o pai do criminoso que ajudou a separar a briga.

A vítima segue em observação na unidade hospitalar, mas está orientado e estável.