Casal se surpreende com gravidez de gêmeos, após vasectomia

A notícia de uma gravidez sempre causa euforia aos casais, mas imagine receber o resultado positivo após o companheiro ter passado por uma vasectomia. E a surpresa só aumenta ainda mais quando se descobre que são gêmeos. É o caso da família de Jaqueline Juliani e Paulo José Marques Pereira, de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

Além dos filhos Eduardo, de 14 anos, do Miguel, de 5, da Luisa, de 3, agora veio os gêmeos Pedro e Lucca, ambos com três meses de vida.

Em janeiro de 2019, Paulo disse que fez vasectomia, ou seja, ele já não poderia mais ter filhos. Porém, o casal foi surpreendido com a chegada dos gêmeos.

“O médico nos informou que quando a gente faz uma cirurgia, nosso corpo considera como uma mutilação e luta para regenerar. Foi o que aconteceu, recanalizou o canal onde foi feita a ruptura. Isso pode acontecer. Nenhuma cirurgia é 100%. Tem aquele 1% e foi o que aconteceu”, explicou.

Jaqueline disse que descobriu a gestação depois de uma viagem, ao perceber que a menstruação estava atrasada. Ela lembra que entrou em desespero, que não conseguiu dormir naquela noite e que foi de madrugada para o hospital para fazer um exame.

“Cheguei lá chorando, passei pela consulta, fiz o exame e fiquei esperando o resultado. Só que aí chegou o médico do ultrassom e fui fazer. Ele estava demorando e perguntei: ‘Doutor, estou grávida’? E ele aumentou o volume do som do coração do neném”, contou.

Mas a surpresa maior veio em seguida. Ela conta que o procedimento estava demorando e ela perguntou ao médico se estava acontecendo alguma coisa. Ele não respondeu, mas pediu para que a secretária anotasse as medidas do segundo feto. Em seguida, recebeu os parabéns da secretária.

“Foi um pouco turbulento para a gente, ficamos nervosos. Mas logo de noite nos sentamos em casa, contamos para família. Fomos assimilando a notícia. E sabemos que fomos agraciados com mais dois membros na nossa família”, disse Paulo.

A gestação não estava nos planos, mas o casal afirma que foi um presente de Deus, que já tinha definido que eles seriam pais de cinco crianças.

“Outra coisa interessante é que eles têm alguns dias de diferença. Porque eu ovulei em datas separadas. Isso acontece, mas não é tão comum. Deus olhou pra mim e falou: ‘Três filhos está pouco’. Falou: ‘Vou mandar mais um, depois de cinco dias’. Falou: ‘Vou mandar é logo dois’”, disse Jaqueline, aos risos.