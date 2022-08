Chico Buarque e Bethânia lerão trechos de ‘Raízes do Brasil’ e ‘Macunaíma’ em evento na USP

O cantor Chico Buarque lerá um fragmento de “Raízes do Brasil” na abertura do seminário USP Pensa Brasil, que ocorre na capital paulista

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O cantor Chico Buarque lerá um fragmento de “Raízes do Brasil”, livro de autoria de seu pai, Sérgio Buarque de Holanda, na abertura do seminário USP Pensa Brasil, que ocorre na capital paulista a partir da próxima semana.

O evento da universidade paulista será realizado entre 29 de agosto e 2 de setembro, sob coordenação da vice-reitora Maria Arminda do Nascimento Arruda, e reunirá nomes como Conceição Evaristo, Ailton Krenak, Silvio Almeida, Nelson Jobim, Sonia Guajajara e padre Julio Lancellotti.

A cantora Maria Bethânia, por sua vez, encerrará o seminário da USP recitando trechos de “Macunaíma”, de Mário de Andrade. Tanto ela quanto Chico farão suas participações por vídeo.

Temas como democracia, desigualdade, meio ambiente e cultura serão abordados em conferências, debates e atividades artísticas ao longo dos cinco dias de evento. Ações em celebração ao Bicentenário da Independência e ao centenário da Semana de Arte Moderna também serão realizadas.

No último dia do USP Pensa Brasil será feito o lançamento o Observatório USP das Instituições, que busca discutir, de forma permanente, os problemas do país apontados durante o evento. A solenidade terá a participação do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski.

A Cidade Universitária, em São Paulo, receberá ao todo cerca de 60 atividades em diversos pontos do campus. Haverá, ainda, transmissão remota para os que não puderem comparecer presencialmente.