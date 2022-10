Acusado de esfaquear desafeto durante briga acaba preso em Valparaíso

Segundo o acusado, a vítima teria roubados seus pertences. No momento da briga, ele informou que estava bêbado e não se lembra do ocorrido

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi chamada para atender a uma ocorrência em Valparaíso-GO. De acordo com informações do Radar Valparaíso News, parceiro do Jornal de Brasília, um homem identificado por Luka de Oliveira, de 24 anos, estaria esfaqueado e caído no chão esperando por resgate próximo a uma padaria.

No local os policiais tomaram conhecimento que a vítima o autor identificado por Oriosmar da Silva Galdino, conhecido como Galeguinho, tiveram uma discussão e saíram em vias de fato, momento em que Luka teria recebido um golpe de faca na região do abdômen. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Goiás (CBMGO) até o cais. Após sofrer duas paradas cardíacas, devido à gravidade do ferimento, a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional do Gama (HRG) em estado gravíssimo.

Testemunhas informaram à Polícia a direção que o suspeito havia tomado, e logo em seguida o autor foi localizado com uma mulher e uma criança. Durante a abordagem o autor disse aos policiais ter jogado a faca utilizada no crime em um canteiro central da rodovia. Os policiais foram até o local, porém não localizaram a faca. Questionado sobre o ocorrido, Oriosmar disse que a vítima teria subtraído seus pertences, e que na hora do esfaqueamento estava sob efeito de álcool e não se lembrava de nada. A mulher que o acompanhava deu a mesma informação aos policiais.

O autor está em prisão domiciliar e responde pelo crime de tentativa de homicídio na cidade de Novo Gama, a polícia civil apura o crime.