Conexão JBr – Rio Eu Te Amo 2022

Um dia para cantar e amar. O festival “Rio eu te amo” trouxe para a edição de 2022 dois nomes de peso no pagode

Um dia para cantar e amar. O festival “Rio eu te amo” trouxe para a edição de 2022 dois nomes de peso no pagode. Thiaguinho e Grupo Pixote tocaram os maiores hits da carreira e proporcionaram um pouco de nostalgia passeando pelo passado.

O evento que começou com o melhor do funk e sertanejo com o DJ Daniel Futuro que abriu a pista pontualmente as 16h. Em seguida o DJ Rafa Rios esquentou a galera com a boa e velha música eletrônica junto com o DJ Ralk que tocou depois de Thiaguinho.

Dodô, que neste mês completa 50 anos subiu ao palco para fechar o evento com o Grupo Pixote. O evento aconteceu na prainha da Asbac e teve duração aproximada de quase 9 horas.

Confere aí como foi:

Confira as edições anteriores do Conexão JBr:

https://jornaldebrasilia.com.br/jbr-tv/conexao/conexao-jbr-buteco-do-gustavo-lima-2022/

https://jornaldebrasilia.com.br/jbr-tv/conexao/conexao-jbr-o-encontro-2022/

https://jornaldebrasilia.com.br/jbr-tv/conexao/conexao-jbr-samba-prime-2022/