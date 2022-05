Conexão JBr – O Encontro 2022

O evento reuniu no palco 3 dos maiores nomes da música baiana da atualidade

No último sábado aconteceu no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha, o Encontro. O evento reuniu no palco 3 dos maiores nomes da música baiana da atualidade. Xanddy do Harmonia do Samba, Tonny Salles do Parangolé e o GG da Bahia Léo Santana.

O show teve duração aproximada de 5 horas e o público pode curtir a mistura dos 3 pois as apresentações eram feitas no mesmo palco e na mesma hora com os artistas cantando em conjunto.

Confere ai como foi a noite: