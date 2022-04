Conexão JBr – Samba Prime 2022

O Samba Prime apresentou um line up de peso no pagode

Enfim chegou o tão esperado momento pelos pagodeiros de plantão. O Samba Prime apresentou um line up de peso no pagode. Ferrugem, Dilsinho, Tiee, Sorriso Maroto, Menos é Mais, Di Propósito e Akatu. Então separa a garrafa de água pois o evento contou com nada menos que 12 horas de muito pagode.

O Conexão JBr conversou com alguns artistas e trouxe muitas novidades para 2022, confere ai:

Veja imagens do evento: