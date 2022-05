Conexão JBr – Buteco do Gustavo Lima 2022

A edição 2022 do Buteco do Gustavo Lima reunião grandes nomes do forró e sertanejo.

Um dos maiores festivais sertanejo do país chegou a capital no mês de maio e apesar do frio que os brasilienses enfrentaram, o Estádio Nacional Mané Garrincha estava parcialmente lotado. O line do evento formado por Cesar Menotti e Fabiano, Nattan, Bruno e Denner, Xand Avião e claro, o Embaixador Gustavo Lima. O Conexão JBr foi conferir a noite, veja como foi: Veja imagens do show: