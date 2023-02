Skank, Fundo de Quintal, Bell Marques, Oswaldo Montenegro e mais: confira a Agenda Brasília desta semana

Capital recebe a turnê de despedida de uma das maiores bandas do rock nacional, além do maior grupo de samba da história

Especialmente neste fim de semana, a capital federal recebe muitos artistas e bandas com décadas e décadas de história e sucessos. A começar pela turnê de despedida de Skank nesta sexta-feira (3) no Mané Garrincha. Expoente do rock nacional com mais de 30 anos de carreira, a banda decidiu dar um último ‘até logo’ aos fãs de todo país e amanhã é a vez dos brasilienses.

Com ainda mais história, o Fundo de Quintal traz seus 45 anos de carreira e inúmeros sucessos a Brasília neste sábado (4). Considerado por muitos sambistas o maior grupo de samba do mundo, o FDQ se apresenta no Iate Clube do lado de Dhi Ribeiro.

E não para por aí. Com pouco mais de 40 anos de estrada, o músico, cantor e compositor Oswaldo Montenegro se apresenta no Centro de Convenções, também no sábado (4).

Confira a lista completa:

Skank

A banda Skank apresenta, nesta sexta-feira (3), seu último show em Brasília, no Estádio Nacional Mané Garrincha. A turnê “Os Últimos Shows” vai trazer à capital federal sucessos como Garota Nacional, Vou Deixar, Vamos Fugir, É uma Partida de Futebol, Sutilmente e muitos outros. Os ingressos custam a partir de91 R$ 100 no site Alpha Tickets.

Skank | Os Últimos Shows

Sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023

A partir das 20h

Local: Estádio Nacional Mané Garrincha

Ingressos a partir de R$ 100 no site Alpha Tickets

Fundo de Quintal

Vem aí o Ensaio de Carnaval do Iate Clube de Brasília. A festa pré-Carnaval vai receber, neste sábado (4), nada menos que Fundo de Quintal, o maior grupo de samba do mundo! A prata da casa Dhi Ribeiro também se apresenta. A festa começa a partir das 21h. Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fundo de Quintal no Iate Clube

Sábado, 4 de fevereiro

A partir das 21h

Iate Clube de Brasília – Setor de Clubes Norte, trecho 2

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Classificação: 18 anos

Bell Marques e Turma do Pagode no Bothanic

Neste fim de semana, teremos mais um capítulo do festival de verão do Bothanic. O complexo de entretenimento no Setor de Clubes Sul recebe o Bell Marques na sexta (3), fazendo uma festa de pré-Carnaval, e a Turma do Pagode no sábado (4), trazendo a Brasília o novo DVD TDP20.

Bothanic – Uma História de Verão

Setor de Clubes Sul, ao lado do restaurante Rubaiyat – Brasília-DF

Sexta, 3 de fevereiro: Bell Marques, Matheus Fonseca, Lipe Napoli

Sábado, 4 de fevereiro: Turma do Pagode, Doze por Oito, Nyka

Ingressos e mais informações no site

Classificação: 18 anos

Oswaldo Montenegro

O consagrado artista Oswaldo Montenegro retorna ao Distrito Federal neste sábado (4) para um show único no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O público deve ouvir alguns dos sucessos mais marcantes ao longo dos 40 anos de carreira de Oswaldo, como “Eu Não Existo Sem Você”, “Lua e Flor”, “A Lista”, entre outras. O cantor e compositor carioca será acompanhado pela Orquestra Filarmônica de Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Oswaldo Montenegro em Brasília

Sábado, 4 de fevereiro

A partir das 21h30

Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Auditório Master

Ingressos a partir de R$ 110 na Bilheteria Digital

Tomate

O cantor Tomate vem a Brasília para colocar a capital em ritmo de Carnaval. O artista se apresenta no Cafe de La Musique Brasília neste sábado (4), a partir das 22h. ‘Te espero no farol’, ‘Eu não vou embora’, ‘Aqui é o seu lugar’ e ‘Parará’ são alguns dos sucessos de Tomate. A festa começa a partir das 22h com shows de bandas locais ainda não divulgadas. Os ingressos custam a partir de R$ 80 + taxa (3º lote, meia-entrada). Vendas no Sympla.

Tomate no Cafe de La Musique Brazilian Paradise

Sábado, 4 de fevereiro

A partir das 22h

Cafe de de La Musique (SCES, trecho 1, atrás do Píer 21)

Ingressos a partir de R$ 80 no Sympla

Encontro de Batuqueiros

O Brazólia Bar recebe, neste domingo (5), o grupo paulista Encontro de Batuqueiros. É a primeira vez que o EDB se apresenta na capital federal. O evento começa a partir das 16h e tem participação dos grupos locais Largo Tudo e Fala Comigo, além do cantor Danilo Lira (axé) e do DJ Calixto. Os ingressos estão à venda no site do Brazólia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Encontro de Batuqueiros

Brazólia Bar – SGO, q. 3

Domingo, 5 de fevereiro

A partir das 16h

Ingressos a partir de R$ 55 no site do Brazólia

Mais informações: @becodusamba e @brazoliabar

Festival Urgente com MC Tha e Alice Caymmi

O CCBB Brasília recebe, neste sábado e domingo, a segunda edição do Festival Urgente. Das 15h às 21h, uma programação multicultural repleta de atrações locais e convidados especiais acontece nos jardins do centro. Neste ano, como apresentação nacional, o evento trará MC Tha (SP) e Alice Caymmi (RJ), que participará do show da banda Samba Urgente. A entrada é gratuita até às 17h nos dois dias do evento. Os ingressos estão disponíveis no site do CCBB. Após 17h, será cobrado o valor de R$ 15 a meia-entrada e R$ 30 a inteira.

Festival Urgente no CCBB

Data e horário: 04 e 05 de fevereiro, das 15h às 21h

Localização: CCBB Brasília – SCES, Trecho 2, Lote 22, Brasília-DF

Ingressos e mais informações no site do CCBB

Classificação indicativa: 16 anos

Evento sujeito à lotação

Confira a programação completa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

30 anos de manguebeat

Para comemorar os 30 anos do movimento manguebeat – e a volta das festas de rua gratuitas na capital do país pós-pandemia –, três blocos da cidade firmaram parceira inédita e promovem três dias de festa no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), no Eixo Monumental. System Safadown, Suvaco da Asa e Cafuçu do Cerrado realizam seus pré-carnavais entre sexta (3) e domingo (5).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

30 anos do movimento manguebeat

Eixo Cultural Ibero-Americano (antigo Complexo da Funarte), no Eixo Monumental

De 3 a 5 de fevereiro

Entrada gratuita

Veja a programação completa

Quintal da Dona Graça

O Quintal da Dona Graça (Park Way) promove, no sábado (04/02), um esquenta para o carnaval com samba e feijoada. O espaço recebe uma programação com artistas renomados da cidade, como Dudu 7 Cordas, Teresa Lopes, Valerinho Xavier e Gigi Capozzoli. O DJ Mafra encerra a festa com estilo. O ingresso dá direito ao buffet completo.

Quinta da Dona Graça – Feijoada com Samba

Data: 4 de fevereiro (sábado)

Horário: a partir de 12h

Endereço: SMPW 4, – conjunto 3, lote 11

Atrações: Dudu 7 cordas, Teresa Lopes, Valerinho Xavier, Gigi Capozzoli e DJ Mafra

Ingressos variam entre R$ 40 e R$ 98 no Sympla, com direito a buffet completo

Jads e Jadson

A dupla sertaneja Jads e Jadson faz um pequeno tour por Brasília neste fim de semana. No sábado (4), os irmãos se apresentam na Yess Lounge, em Planaltina-DF, e na Worlld, no SIA.

Jads e Jadson em Brasília

Sábado (4) na Worlld Brasília – SIA trecho 3, lotes 2115 a 2145, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 30 no Furando a Fila

Sábado (4) na Yess Lounge – Clube Balneário Vale Verde, Planaltina-DF

Ingressos a partir de R$ 50 no Furando a Fila

Viva Living Bar

Inaugurada há poucos meses em Águas Claras, a casa de shows Viva Living Bar tem oferecido agenda variada aos fins de semana. Para começar fevereiro bem, o espaço vai receber dezenas de artistas locais. Na sexta (3), tem o pagode do Largo Tudo e vários DJs; no sábado (4), durante o dia, tem mais pagode; à noite, é hora de curtir um sertanejo. Ingressos pelo Sympla.

Viva Living Bar

Sexta e sábado, 3 e 4 de fevereiro

Sexta, às 21h: Grupo Largo Tudo e DJs Geovana, Barjud, Hugo Drop, Sidharta e Artur Campos

Sábado, às 16h: Béli, Thiago Kallazans, Gutinho Hit, Diego Sans, Vulgo Pagodin, Vitor Madu, Amaral 2K, Salcedo e DJ Geovana

Sábado, às 21h: Galã do Piseiro, Luiz Marcelo & Matheus, Xéu, Léo & Marcos, DJ Geovana e DJ Manu Soares

QS 3, Águas Claras (localização)

Ingressos pelo Sympla

Raphael Ghanem

O humorista Raphael Ghanem se apresenta neste sábado (4) no Teatro Caesb, em Águas Claras. Ghanem leva à plateia histórias de vida, análises de relacionamento e um ponto de vista exagerado do nosso dia a dia, com muito humor e entretenimento. Os ingressos custam a partir de R$ 40.

Raphael Ghanem em Brasília

Sábado, 4 de fevereiro

A partir das 19h

Teatro Caesb – Águas Claras

Ingressos a partir de R$ 40 no site Ingresso Digital

Classificação: 16 anos

Informações: (61) 99212-9500 / (61) 98109-9080

Sabadinho Divertido

O Sabadinho Divertido do Venâncio Shopping traz três histórias cheias de ensinamentos, alegria e muita diversão para a criançada e família durante os sábados. A programação começa no dia 04 com a peça Cachinhos Dourados que conta a história de uma garotinha muito curiosa e encrenqueira. Certo dia enquanto passeava pela floresta sentiu um delicioso cheirinho de mingau, vindo de uma casinha. Percebendo que a casa estava vazia, resolve entrar, se deliciar com o lanche e tirar uma soneca. Mas a pequena é surpreendida pela família urso que ali habita. E agora? O que será que vai acontecer com a menina?

Sabadinho Divertido

Todos os sábados de fevereiro

Sempre a partir das 14h

Venâncio Shopping – Setor Comercial Sul, quadra 6

Entrada gratuita