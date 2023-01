CCBB Brasília recebe 2ª edição do Festival Urgente com MC Tha, Alice Caymmi e Samba Urgente

Neste ano, como apresentação nacional, o evento trará MC Tha (SP) e Alice Caymmi (RJ), que participará do show da banda Samba Urgente

Em 2023, o Centro Cultural Banco do Brasil recebe no pré-carnaval a segunda edição do Festival Urgente. Nos dias 4 e 5 de fevereiro, das 15h às 21h, uma programação multicultural repleta de atrações locais e convidados especiais acontece nos jardins do CCBB e promete esquentar os corações carnavalescos da capital.

Neste ano, como apresentação nacional, o evento trará MC Tha (SP). E, como não podia faltar no melhor pré-carnaval de Brasília, vai ter bloco de carnaval, com o Volta Belchior (de Belo Horizonte), a Orquestra de Rua Tropicaos, além de shows com Ana Reis e Vinícius Vianna, Victor Angeleas e Márcio Marinho e com a banda SkaNiemeyer. O samba, é claro, fica por conta do já consagrado grupo Samba Urgente, que contará com a participação da cantora Alice Caymmi (RJ).

A entrada é gratuita até às 17h nos dois dias do evento. Após 17h, a entrada será cobrada, no valor de 15 reais a meia-entrada e 30 reais a inteira. Além dos casos previstos em lei, cartões Ourocard também têm direito à meia-entrada. Os ingressos estão disponíveis no site do CCBB.

Serviço

Festival Urgente no CCBB

Data e horário: 04 e 05 de fevereiro, das 15h às 21h

Localização: Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB Brasília – SCES, Trecho 2, Lote 22, Brasília, DF, 70.200-002.

Ingressos e mais informações: https://ccbb.com.br/brasilia/programacao/festival-urgente-no-ccbb/

Classificação indicativa: 16 anos

Evento sujeito à lotação

Programação:

Sábado (04/02)

15h: Duo Chorinho

17h: Ska Niemeyer

19h30: Mc Tha

Domingo (05/02)

