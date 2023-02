System Safadown, Suvaco da Asa e Cafuçu do Cerrado se unem para celebrar 30 anos de manguebeat

Em parceria inédita, blocos brasilienses promovem três dias de festa no Eixo Cultural Ibero-Americano, de 3 a 5 de fevereiro

Brasília cai definitivamente na folia pré-carnavalesca a partir desta semana. Para comemorar os 30 anos do movimento manguebeat – e a volta das festas de rua gratuitas na capital do país pós-pandemia –, três blocos da cidade firmaram parceira inédita e promovem três dias de festa no Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte), no Eixo Monumental. System Safadown, Suvaco da Asa e Cafuçu do Cerrado realizam seus pré-carnavais entre sexta (3) e domingo (5).

O primeiro a estrear na “avenida” é o mais novo da turma, o System Safadown. O bloco escolheu o sucesso Da Lama o Caos, dos ícones do manguebeat Chico Science & Nação Zumbi (PE), para batizar sua terceira edição. A folia do System começa às 16h desta sexta (3), com apresentações do DJ Formiga e da dupla de DJs Telma e Selma. Depois, o palco recebe o show Mutante – Joana Duah canta Rita Lee, com participação especial da cantora Gaivota, e a banda System Safadown, com o auxílio luxuoso de Daniela Firme, Gaivota e Rafael Cury.

Fundadora do manguebeat, a banda Mundo Livre S/A (PE) é a grande atração do Suvaco da Asa, que domina a programação de sábado (4). Aos 17 anos, o bloco pioneiro do pré-carnaval brasiliense abre a festa às 9h30, com sua versão infantil: o Suvaquinho. Na animação da folia dos pequenos, a Oficina Percussiva Vivendo e Batucando e o grupo Patubatê. À tarde, participam as DJs Laine D’Olinda (PE) e La Ursa (DF); o bloco AVenCemos, formado por foliões em diferentes estágios de recuperação do acidente vascular cerebral (AVC), e o grupo cultural Batukenjé (DF). O tradicional desfile do Suvaco, sob o comando da Orquestra Marafreboi (DF) e com muito frevo, está previsto para 16h. O encerramento (18h) será com a Mundo Livre S/A.

No domingo (5), é a vez do há nove anos autointitulado “bloco mais deselegante da cidade”, o irreverente Cafuçu do Cerrado. Com o título A gente tá querendo vida boa!, em homenagem a hit de outro expoente do manguebeat, a banda Eddie (PE), o Cafuçu começa seu baile no melhor estilo brega às 14h. No palco, revezamento de atrações: DJ Mica, DJs Bagasystem, Sereia Sem Pé e Orquestra Cafuçu. No encerramento, supershow da banda Eddie, que convida a cantora pernambucana Karina Buhr.

Os três blocos são gratuitos e totalmente acessíveis a pessoas com deficiência. A estrutura dispõe de banheiros químicos (inclusive adaptados) e praça para compra de alimentos, bebidas e adereços carnavalescos. Os pré-carnavais oficiais do System Safadown, Suvaco da Asa e Cafuçu do Cerrado contam com patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço

Blocos de Brasília celebram 30 anos do movimento manguebeat

Eixo Cultural Ibero-Americano (antigo Complexo da Funarte), no Eixo Monumental

De 3 a 5 de fevereiro

Entrada gratuita

Programação:

– Sexta-feira (3/2): System Safadão – Da Lama ao Caos, a partir das 16h

DJ Formiga

DJ Telma e Selma

Mutante – Joana Duah canta Rita Lee (convidada especial: Gaivota)

Banda System Safado (convidados especiais: Daniela Firme, Gaivota e Rafael Cury)

– Sábado (4/2): Suvaco da Asa – É tempo de Festejar:

* Bloco infantil Suvaquinho, a partir das 9h30

Oficina Percussiva Vivendo e Batucando

Grupo Patubatê

* Suvaco da Asa, a partir das 13h

DJ Laine D’Olinda

Bloco AVenCemos

Grupo cultural Batukenjé

Oficina Percussiva Vivendo e Batucando

Orquestra Marafreboi (16h, com desfile do bloco pelo Eixo Monumental)

Show da banda Mundo Livre S/A (18h)

DJ La Ursa

– Domingo (5/2): Cafuçu do Cerrado – A gente tá querendo vida boa!, a partir das 14h

DJ Mica

DJs Bagasystem

Sereia Sem Pé

Orquestra Cafuçu @orquestracafucu

Banda Eddie convida Karina Buhr (PE)