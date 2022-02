Trancoso ganha novo hotel de charme perto do Quadrado

A conhecida arquiteta nativa Marina Grobério – que já faz casas lindas na região – projetou a obra e faz a curadoria

São 11 suítes bem ao estilo trancosense: a combinação perfeita do rústico com o moderno, o branco e a madeira em sintonia, e uma piscina rodeada por mata nativa dentro de Trancoso, a apenas 200 metros do famoso Quadrado. Eis o mais novo hotel boutique da vila praiana mais charmosa do Brasil. Achou pouco? O Da Graça Hotel ainda conta com duas suítes com banheiras de imersão e piscinas aquecidas particulares, com jardim próprio.

O hotel será lançado neste carnaval de 2022 e sob mãos femininas empoderadas do distrito. A propriedade familiar é erguida em especial a seis mãos por duas irmãs e a mãe. A conhecida arquiteta nativa Marina Grobério – que já faz casas lindas na região – projetou a obra e faz a curadoria. Uma das chefs que assina o cardápio do bar da piscina e restaurante é Maria Luiza Grobério . Ambas tuteladas pela matriarca Luze B Capichaba, que faz artesanatos e que comandará uma lojinha dentro da unidade.

Para mais informações só entrar em contato pelo telefone (73) 2014 0340 ou pelo e-mail [email protected] O Instagram será @dagracahotel