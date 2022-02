Vinhedo Girassol abre nova temporada de passeios com direito à degustação do vinho Terroir Girassol Syrah

Vinhedo Girassol abre a temporada neste sábado para uma completa experiência enoturística com destaque para a produção do rótulo autoral

Os apreciadores de vinho que não puderam participar dos passeios enoturísticos organizados pelo Vinhedo Girassol, no município de Cocalzinho (GO), contarão com a última edição do Wine Tour 2022 de fevereiro, que vai acontecer neste sábado (19). O evento está programado para iniciar às 10h com a proposta de ofertar uma experiência única nos 2,4 hectares de plantação da uva Syrah. Os participantes vão degustar o carro chefe da casa, o vinho Terroir Girassol Syrah, acompanhado de um almoço completo com entrada, prato principal e sobremesa.

O proprietário da fazenda e responsável por guiar a excursão, Sérgio Resende, afirma que o Vinhedo é um dos mais tradicionais de Goiás. “Meu pai, Melchior Resende, foi responsável por criar o terceiro local a fabricar vinhos na região. O Terroir Girassol Syrah é um vinho encorpado, elegante e, por ser produzido com uvas de qualidade, acaba recebendo muitos elogios da crítica e do público em geral”, comenta.

Localizado na região montanhosa do Cerrado em um complexo turístico, o Vinhedo Girassol oferece uma programação leve e distinta, ideal para quem deseja sair da rotina e mergulhar no universo de cachoeiras, trilhas e contemplar a paisagem pelos mirantes do local. Após o evento neste sábado, o Wine Tour só retornará com a programação de passeios após o carnaval, no dia 12 de março.

Uvas Syrah e a produção de vinhos

A região de Cocalzinho de Goiás tem as condições ideais para a produção de uvas e vinhos de alta qualidade. O inverno seco, a ausência de chuvas no período de maturação e a amplitude térmica, marcada por temperaturas altas durante o dia e temperaturas baixas durante a noite, permitem que as uvas obtenham uma maturação ideal nas parreiras, o que garante uma regularidade benéfica nas safras.

As uvas Syrah cultivadas no Vinhedo Girassol também contam com o sistema de dupla poda, tecnologia desenvolvida pela EPAMIG, a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. Neste sistema de cultivo são realizadas duas podas, sendo uma de formação da planta e outra de produção, que visa a colheita em agosto.

Ainda que a produção de uvas esteja crescendo em Goiás, Sérgio Resende também chama a atenção para outros nichos em ascensão. ”Estamos construindo na região do Cerrado uma nova história que inclui a produção de uvas e de produtos agregados. Hoje já é possível identificar muitos produtores de vinhos, queijos, carnes e laticínios compondo um cenário rico e que, há pouco tempo, não existia”, acrescenta.

Foto: Sérgio Resende

Foto: Sérgio Resende

Foto: Sérgio Resende

Foto: Sérgio Resende

Foto: Sérgio Resende

Foto: Sérgio Resende

Confira a Programação do Wine Tour 2022 neste sábado (19)

10h – Chegada ao Empreendimento Cachoeira do Girassol / Vinhedo Girassol

10h15 – Apresentação do programa, partida para o vinhedo

11h – Visita ao Vinhedo. Momento ideal para tirar fotos, curtir a natureza e tirar dúvidas sobre o cultivo das uvas

12h25 – Caminhada de 300 metros até o Mirante da Montanha que oferece uma vista de 360 graus, ideal para contemplar a paisagem

13h30 – Almoço acompanhado do vinho Terroir Girassol Syrah com direito a entrada, prato principal e sobremesa. A degustação contará com o serviço de sommelier

14h30 – Horário livre para desfrutar do empreendimento, conhecer as piscinas naturais ou simplesmente relaxar até o horário de retorno programado para às 15h.

Sobre o Vinhedo Girassol

Localizado em Cocalzinho (GO), o Vinhedo Girassol foi fundado pelo empresário Melchior Resende, pioneiro no plantio de videiras na região. Administrado atualmente pelos filhos de Melchior, o Vinhedo Girassol possui paisagens montanhosas e deslumbrantes e oferece trilhas para as cachoeiras, restaurantes com temáticas campestres, dentre outras opções.

SERVIÇO

Wine Tour Vinhedo Girassol 2022

Data: 19 de fevereiro

Horário: Das 10h às 15h

Valor: R$ 185,00 por pessoa

Endereço: Distrito de Girassol, Km 21.5, Cocalzinho de Goiás/ Girassol.

Whatsapp: (61) 9677-7155

Instagram: @vinhedo.girassol

Facebook: Vinhedo Girassol