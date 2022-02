Combinações exclusivas de sabores compõem o menu executivo de almoço no Cantucci Osteria

O menu servido de segunda a sexta-feira, durante o mês de fevereiro, dispõe de três de pratos principais, a cada dia, além de opções vegetarianas criadas com ingredientes elaborados

Sabor diversificado com a junção de ingredientes exclusivos e novas texturas traduzem parte do que é o novo Cardápio Executivo de almoço, do Cantucci Osteria (403 norte). Almoçar durante o mês de fevereiro vai ser uma experiência inesquecível, pois além de desfrutar de um local aconchegante com atendimento de qualidade, o comensal poderá degustar as novas receitas criadas pelo chef Rodrigo Melo.

Servido de segunda a sexta-feira, o Almoço Executivo apresenta opções de entrada, prato principal e sobremesa. É possível escolher o Prato do Dia + Saladinha da Casa (R$39), um dos Pratos Principais do Dia + Saladinha da Casa + Sobremesa do Mês (R$54), ou ainda, o Menu Completo (R$59), que além do prato principal, traz a deliciosa Entrada Premium, a Bruschetta de creme de alho assado e queijo parmesão e a Sobremesa do Mês, um Creme Brulée tradicional com laranja cristalizada.

Pensado em todos os tipos de paladar, o restaurante também oferece uma diversidade de opções vegetarianas, todos os dias.





“Para o mês de fevereiro quis oferecer uma experiência completa para quem viesse ao Cantucci. Todos os pratos foram pensados com muito carinho e elaborados com ingredientes de alta qualidade. Entre as novidades, destaque para o Paillard Angus alla Mostarde e a Bacalhoada. A grande novidade é que os pratos foram incrementados com cortes de carnes exclusivos do açougue Muuh Butcher Shop. A parceria foi feita com o intuito de elevar ainda mais os sabores das receitas da casa“, explica o chef Rodrigo Melo.

Confira as novas receitas do Chef para o Menu Executivo de almoço:

Segunda

– Picadinho da Casa

Picadinho ao molho da própria carne, farofa de ovos com cebolinha, arroz branco e banana à milanesa.

– Pirarucu da Amazônia

Pirarucu em cubinhos ao molho de moqueca, arroz branco e farofa de banana (versão veggie com banana).

– Maiale ao Barbecue

Lombinho ao barbecue de goiabada com arroz cremoso de queijos e batata chips.

Terça

– Paillard Angus alla Mostarde

Paillard de coxão mole angus Muuh ao molho 3 mostardas com espaguete ao molho bechamel.

– Pescada Amarela Al Calamari

Pescada Amarela ao molho de lula, alho e alcaparras, arroz com brócolis e legumes salteados.

– Penne Parma i Melone

Penne ao molho cremoso com tiras de frango, melão e presunto de parma (versão veggie com tomatinhos confitados, manjericão e parmesão).

Quarta

– Polpetonne Parmegiana

Polpettone gratinado e recheado com queijo em cama polenta italiana e toque de pesto e tomatinhos (versão veggie de lentilhas).

– Pollo Erbe Fini

Coxa e sobrecoxa assada, desossada e marinada em ervas, molho do próprio cozimento, batata recheada com três queijos e arroz com castanhas.

– Riso al Pulpo

Arroz salteado com polvo, peixe e mexilhões, cebola roxa, pimentões vermelhos, ervilha torta, tomates e manjericão com azeite extravirgem.

Quinta

– Ossobuco

Ossobuco Angus do MUUH cozido por horas, gremolata de salsa, arroz milanês e pangrattato com ervas.

– Rigatoni Duroc

Gratinado de massa cilíndrica recheada com queijos, pancetta de duroc do Muuh, cebola caramelizada e gema de ovo curada.

– Salmone Grelhado

Salmão grelhado ao molho de cogumelos no shoyu, acelga e broto de feijão salteados, arroz com cebolinha e gergelim preto (versão veggie de lentilhas).

Sexta

– Feijoada Gourmet

– Bacalhoada

Bacalhau desfiado gratinado com batatas, queijo muçarela, cebola caramelizada, azeitonas pretas e ciboulette. Acompanha arroz branco.

– Milanese

Coxão mole angus Muuh empanado com limão siciliano, rúcula, tomatinhos confitados e batatinhas assadas ao alecrim (versão veggie de berinjela empanada).

Os pratos estão disponíveis, até o dia 28 de fevereiro, para consumo no restaurante e, também, para pedidos via delivery e/ou take out

Serviço

Cantucci Osteria

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone: (61) 3328-5242 / Pedidos: (61) 99943-1935 WhatsApp

https://www.goomer.app/cantucci-osteria-asanorte/menu

Horário de Funcionamento presencial:

todos os dias – das 12h às 23h

Horário de Funcionamento delivery:

todos os dias – das 11h às 23h