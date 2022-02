Yasmin Brunet desabafa após o término “Sempre terão algo a dizer sobre você”

A atriz publicou algumas mensagens desabafando depois de anunciar o fim do casamento conturbado com Gabriel Medina.

Quase uma semana após o término com o surfista Gabriel Medina, Yasmin Brunet compartilhou uma mensagem com tom de indireta em seu perfil.

“Por admiração ou por inveja, alguém sempre terá algo a dizer sobre você. Em qualquer dos casos, continuem fazendo seus planos aconteceram enquanto eles falam”, diz a publicação dos Stories do Instagram.

A união dos dois durou cerca de dois anos. Eles se casaram em dezembro de 2020, no Havaí (EUA), o que gerou atrito na família do surfista.

A relação do casal foi marcada por brigas com a família de Medina e diversas polêmicas. Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado, o romance entre os dois virou febre nacional.

Na semana passada, três dias após o término, Yasmin anunciou a morte de Branquinha, sua cachorrinha de estimação.