Nakagima faz post de apoio para Medina e diz que mulheres são passageiras, amigos não

O surfista Naka, ex “De Férias com Ex”, fez post de apoio a Medina em seu Instagram.

Quem resolveu se pronunciar sobre a situação de Gabriel Medina, que acaba de terminar seu casamento com a modelo Yasmin Brunet, foi o surfista Nakagima.

Naka é figura conhecida e já participou da edição “De Férias com Ex Celebs” da MTV. O surfista é amigo de Gabriel Medina e tudo indica que ele foi um dos amigos que foram afastados após o relacionamento com Brunet.

Foto: Reprodução

Na publicação, Naka contou boa parte da história de amizade entre os dois, eles moraram juntos. O amigo de Medina ressaltou que sempre estará disposto a ouvir e ajudar o surfista e que carrega gratidão por ele.

Nakagima finalizou dizendo: Sempre carrego essa palavra comigo “gratidão” e espero que vc tbm tenha pelas pessoas q gostam de vc, pois na vida tudo é passageiro, namoros, casais, mulheres, mas os amigos de verdade é pra vida toda! Conte comigo para o q precisar, tudo passa, e tenho certeza que vc vai superar mais um daqueles probleminhas q a gente atropelava, força!

Até agora Yasmin Brunet e nenhuma amiga se pronunciaram… hum…