Saiba o motivo do término de Gabriel Medina e Yasmin Brunet

Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminaram o casamento. Saiba os reais motivos da separação entro o surfista e a modelo.

De acordo com jornalista do site UOL, quem terminou o casamento foi o surfista. Vem que te conto tu-do!

Menina, mais um desdobramento da história de Medina e Brunet. Como noticiamos agora pouco, o casal terminou o casamento e a assessoria da modelo confirmou o rompimento. Mas existem mais informações nesta história… hummm

De acordo com Demétrio Vecchiolli, do site UOL, amigos de Medina contaram que Yasmin é muito controladora e afastou todas as pessoas próximas de Gabriel. Ele afirma também que Medina queria que Yasmin deixasse a mansão que dividiam, situada em Maresias – SP. Mas a modelo se recusou e ainda cobriu as câmeras internas de segurança com toalhas, para que o surfista não tivesse acesso ao que rola por lá….

Foto: Reprodução

Medina está em uma casa que alugou recentemente no litoral. Junto com ele estão MC Loma, Mirella Santos e seu namorado.

Ainda segundo o jornalista do UOL, a pausa de Medina em sua carreira é por conta da relação rompida.

Será que vem mais notícia? Se vier menines, conto tudo pra vocês!