Letícia Bufoni manda indireta após término de Medina e Yasmin

A skatista Letícia Bufoni, 28, usou seu Twitter para publicar o que seria uma indireta ao término do casal Gabriel Medina, 28, e Yasmin Brunet, 33, confirmado nesta quinta-feira (27). “O gigante acordou”, postou ela para delírio de muitos seguidores que entenderam o que ela quis dizer com a mensagem.

Antes de Medina se casar, a relação entre ele e Bufoni era muito próxima, tanto que ambos tatuaram as iniciais um do outro na pele. Há quem diga que eles tiveram um romance.

Porém, isso tudo começou a ruir depois de o surfista começar a se relacionar com Brunet. Nas Olimpíadas de 2021, o atleta não pode levar a amada para o Japão e Bufoni reagiu a um meme sobre o beijo que o nadador Bruno Fratus deu em sua esposa, Michelle Lenhardt, após a conquista da medalha olímpica de bronze na competição pelos 50 metros livre. Na publicação compartilhada por Bufoni, estava escrito: “Imagina a Yasmin e o Medina vendo isso”.



A atleta retuitou a piada com emojis de risadas, então Medina publicou uma foto nos Stories com emoji de biscoito, querendo dizer que Bufoni fez a publicação para chamar atenção.



A partir disso, começou uma série de respostas de parte a parte. Letícia disse que não estava “alfinetando” ninguém e que tudo havia sido apenas uma brincadeira. “Apenas dei uma risadinha porque achei engraçado o post e já tão falando que tô alfinetando o povo… Credo, tô alfinetando ninguém não”.



Em seguida, a skatista tuitou “oxi, pode nem rir mais?”, e completou: “The Zoeira never ends… Sorry, mas eu sou zoeira mesmo”. Brunet então compartilhou uma frase em seus Stories também com o emoji de biscoito e escreveu “falta de respeito never ends”.



A notícia do término é divulgada três dias após Medina anunciar que não vai participar das duas primeiras etapas da temporada 2022 da WSL (World Surf League) para preservar a sua saúde física e mental.



“Por mais que eu queira estar na água surfando e competindo, eu não estou bem física e emocionalmente para isso. E reconhecer que cheguei ao limite tem sido um processo duro. No final do ano passado, eu lesionei o meu quadril. Desde então, estava fazendo fisioterapia, tomei a vacina e venho me cuidando para estar bem para neste ano. No entanto, ainda não estou 100%”, afirmou ele na ocasião.



Um dia depois do anúncio do seu afastamento das competições, a modelo apoiou a decisão de Medina em texto nas redes sociais. “Ano passado foi um ano muito difícil para mim e pro Gabriel. Muitas vezes fomos massacrados sem necessidade alguma. Muitas mentiras foram contadas e tivemos que engolir muitas coisas para não tirar o foco da competição, porque no final das contas o objetivo era fazer ele realizar o sonho dele de ser tricampeão e conseguimos”, escreveu.

Medina e Brunet se casaram no final de 2020 em uma cerimônia no Havaí após menos de 1 ano de namoro –e sem a presença de parentes.



Pouco após o casamento, em fevereiro de 2021, os problemas do casal com a família dele começaram a tomar contornos públicos. Medina e Brunet pararam de seguir a mãe e o padrasto dele nas redes sociais. Simone Medina e Charles Saldanha também deixaram de acompanhar as publicações do filho e da nora.