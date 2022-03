Will Smith seria punido por agressão em Chris Rock se fosse no Bafta

A organização da principal premiação distribuída pela academia de cinema britânico afirmou que o ator seria expulso

Se, em vez do Oscar, Will Smith tivesse subido ao palco do Bafta para dar um tapa na cara de Chris Rock, ele teria sido expulso da cerimônia e não teria recebido o troféu de melhor ator. Foi o que disse a organização do Bafta, a principal premiação distribuída pela academia de cinema britânico, ao portal de notícias Hollywood Reporter nesta quarta.

“Eles teriam sido removidos da cerimônia”, disse Sara Putt, executiva da premiação britânica, se referindo aos artistas envolvidos na polêmica. Ela acrescentou que não haveria chances de um deles receber prêmios ou proferir discursos depois do incidente, como aconteceu com Smith no Oscar, em que ele voltou ao palco para receber a estatueta de melhor ator minutos após ter agredido Rock. “Eles não estariam no edifício, portanto não estariam fisicamente aptos a receber o prêmio”, ela afirmou.

Emma Baehr, outra diretora executiva do Bafta, também afirmou que “nós não toleramos violência de nenhuma forma”. Ela fez questão de ressaltar que o prêmio tem elaborado diretrizes contra bullying e assédio junto ao Instituto de Cinema Britânico.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que organiza o Oscar, anunciou nesta segunda que vai investigar formalmente a agressão de Will Smith na cerimônia. A entidade emitiu nota condenando a ação do ator e convocou os membros de seu conselho para uma ligação de telefone de emergência para revisar de cabo a rabo o episódio.

Por seu trabalho em “King Richard: Criando Campeãs”, Will Smith recebeu o prêmio de melhor ator do Bafta anunciado em cerimônia realizada em 13 de março, mas não pôde comparecer ao evento por não estar em Londres na época.