Pai de Serena e Venus Williams critica tapa de Will Smith no Oscar 

O ator agrediu Chris Rock, durante a cerimônia, após uma piada de mal gosto do humorista com a esposa de Will

Richard Williams, pai das tenistas Venus e Serena Williams, e que inspirou o papel de Will Smith no filme “King Richard: Criando Campeãs”, condenou a atitude do ator durante a cerimônia do Oscar, quando ele subiu ao palco e deu um tapa na cara de Chris Rock, comediante que havia feito uma piada com sua mulher, Jada Pinkett Smith.

“Nós não sabemos todos os detalhes sobre tudo o que aconteceu”, disse Williams ao canal de televisão americano NBC News por meio de seu filho Chavoita LeSane. “Mas nós não perdoamos quem bate em outras pessoas, a não ser que seja autodefesa.”

Minutos depois de agredir Rock, Smith ainda subiu novamente ao palco para receber a estatueta de melhor ator por seu papel interpretando Williams. No discurso, ele pediu desculpas à Academia e disse ser um “forte defensor de sua família”, embora não tenha mencionado diretamente o ocorrido com Rock.

Após manifestações diversas de famosos nas redes sociais –que se dividiram entre apoiadores e críticos à atitude do ator– e de uma nota oficial do Oscar afirmando que a premiação é contrária a violência, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta segunda que vai investigar formalmente a agressão.

O ator veio a público pedir desculpas diretamente a Rock no mesmo dia. Numa publicação em sua conta no Instagram, o ator escreveu “eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris”. “Eu passei dos limites e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade.”

Ao final da nota, ele ainda pediu perdão aos produtores do programa, aos participantes e à família Williams.