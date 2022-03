Mãe de Will Smith comenta sobre tapa do filho em Chris Rock

“Nunca o vi fazer isso”, esclarece Carolyn; Ela também se mostrou orgulhosa pelo prêmio de Melhor Ator que o filho recebeu

A mãe de Will Smith, Carolyn, se pronunciou sobre a vitória do ator no Oscar e o momento em que ele deu um tapa no rosto de Chris Rock.

Em uma entrevista exibida nesta terça-feira (29), ela afirmou estar orgulhosa do filho em relação ao prêmio. “Eu sei como ele trabalha, o quão duro ele trabalha… Eu estive esperando e esperando e esperando. Quando eu ouvi o nome, eu estava apenas, ‘Sim!'”, lembrou ela em conversa com a 6abc da Filadélfia.

Sobre o momento viral envolvendo o Chris Rock, Carolyn sugeriu que seu filho nunca foi tão “confrontador” quanto naquele momento. “Ele é uma pessoa muito equilibrada. É a primeira vez que o vejo sair [deste lugar]”, disse ela. “Primeira vez na vida dele… eu nunca o vi fazer isso”.

A irmã mais nova de Smith, Ellen, também refletiu sobre o que seu irmão superou para alcançar status em sua carreira. “Eu tive conversas com ele, e meio que realmente partiu meu coração ouvir as coisas que ele disse que teve que passar para chegar onde está”, disse.

Jaden Smith, 23, filho mais velho de Will Smith, 53, e Jada Pinkett, 50, já havia demonstrado apoio ao pai, que, durante a cerimônia do Oscar 2022, deu um tapa no rosto do ator e comediante Chris Rock, 57.

“E é assim que resolvemos as coisas”, escreveu ele, na madrugada desta segunda-feira (28). Apesar de não se referir diretamente ao pai, que venceu o Oscar de melhor ator por “King Richard: Treinando Campeãs”, o tuíte foi tomado por respostas com vídeos do momento.

O tapa aconteceu após Chris Rock fazer uma piada com a esposa de Will Smith, brincando com a sua aparência ao dizer que ela parecia uma personagem de “G.I. Jane 2”, que é careca. Jada sofre de alopecia, doença genética que leva a perda de cabelo, e costuma falar sobre o assunto nas redes sociais.