Pressionado, Will Smith pede desculpa a Chris Rock após agressão no Oscar

O ator Will Smith invadiu o palco da cerimônia do Oscar no domingo e deu um tapa no rosto do comediante Chris Rock, por ele ter feito uma piada sobre a sua mulher, um momento que viralizou e deixou o público atônito.

Ao apresentar o prêmio de melhor documentário com um breve número de comédia, Rock fez uma piada comparando o cabelo curto de Jada Pinkett Smith com a personagem de cabelo raspado de Demi Moore no filme de 1997 GI Jane. “Mantenha o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca”, gritou Smith, o que levou os produtores a cortar o áudio da transmissão pela TV por alguns segundos. Confira como foi a cobertura ao vivo da cerimônia de premiação do Oscar 2022.

Após a repercussão do cena do tapa, Smith e Rock foram o assunto do dia, dividindo internautas que apoiaram sua pronta ação em defender a mulher aos que criticaram a postura do ator. Após A noite de domingo, 27, a a organização do Oscar, a Academia, estuda uma punição para Smith, que recebeu, pela primeira vez, uma estatueta em sua carreira pelo filme King Richard.

Leia o pronunciamento de Will Smith nas redes sociais:

A violência em todas as suas formas é venenosa e destrutiva. Meu comportamento no Oscar de ontem à noite foi inaceitável e imperdoável. Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada era demais para mim e reagi emocionalmente.

Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de linha e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade.

Também gostaria de pedir desculpas à Academia, aos produtores da cerimônia, a todos os participantes e a todos que assistem ao redor do mundo. Eu gostaria de me desculpar com a Família Williams e a Família King Richard. Lamento profundamente que meu comportamento tenha manchado o que tem sido uma jornada linda para todos nós.

Trabalho para melhorar

Sinceramente,

Will

Estadão Conteúdo