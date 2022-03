Após polêmica, Will Smith tem conta suspensa no Twitter

Em menos de 24h ator, que bateu no apresentador da cerimônia do Oscar após piada sobre sua esposa, teve sua conta suspensa na plataforma

A gente já sabia que algo de bom não estava por vir depois que Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock, após piada de mal gosto no Oscar 2022, mas não pensamos que seria tão rápido. Ontem, segunda (28) o Twitter desativou a conta do ator.

A piada que levou a todo esse acontecimento era sobre sobre a careca de Jade Pinkett Smith, a esposa de Smith. O ator não suportou ver aquela cena e foi até o palco onde a agressão ocorreu.

Após bater em Chris Rock, Will tem conta suspensa no Twitter (Foto: Reprodução)

Não há maiores detalhes sobre a suspensão da conta, apenas que as postagens violavam as regras da rede. Tudo isso, porque momento antes a rede marcou seus tweets como “conteúdo potencialmente sensível”.

Esse assunto dividiu a internet em duas partes: os prós e os contra Will. Fico com pena, porque ele só defendeu a família, como ele mesmo disse, o amor faz a gente fazer coisas malucas.