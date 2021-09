Virginia Fonseca compra caneta de R$ 7.700 e diz que ‘não está funcionando’

No entanto, ao testar pela primeira vez a caneta, a influenciadora descobriu que ela não estava funcionando

FalhaPress

A influenciadora Virginia Fonseca, 22, compartilhou com seus seguidores, nesta quinta-feira (9), sua nova compra, uma caneta da Montblanc, feita em homenagem a Marilyn Monroe, que custa cerca de R$ 7.700, no site oficial da marca no Brasil. “Como uma empresária não tem uma caneta f. para assinar os contratos que estão por vir? Que, seu Deus quiser, serão muitos”, disse em seus Stories. “Comprando logo dessa mulher incrível, Marilyn Monroe”, completou.

No entanto, ao testar pela primeira vez a caneta, a influenciadora descobriu que ela não estava funcionando. “Perrengue chique do dia: comprei essa caneta ontem e a caneta simplesmente não está funcionando”, contou. “Paguei caro na caneta ontem e ela não está funcionando hoje. Para não falar que não está funcionando, ela está desse jeito aí que vocês estão vendo”, mostrou no registro. “Antes tivesse comprado uma de um real. Faz os riscos, um não pega. O pobre que tenta ser chique”, brinca a esposa do cantor Zé Felipe, 23.

Em foto publicada em seu Instagram, ela aparece com a caneta para anunciar a contratação da influenciadora e youtuber Pamella Rodrigues, como nova agenciada de sua empresa de gerenciamento artístico, a Talismã Digital. Recentemente, ela e Zé Felipe afirmaram, em entrevista ao F5, que levam a relação com as redes sociais de forma natural. “Para mim nem é trabalho, eu me sinto feliz fazendo”, explica Virgínia sobre o conteúdo que compartilha em seu Instagram e seu canal no YouTube, que possui 9,5 milhões de inscritos. Ela e Zé Felipe dizem que já faz parte do dia a dia mostrar a vida nas redes.

Os artistas também compartilham muito sobre sua filha, Maria Alice, que completou dois meses de vida no final de julho. Com o nascimento, o casal enfrentou alguns ataques e boatos de que teriam a bebê apenas para gerar engajamento nas redes. Virgínia já chegou a desmentir publicamente o rumor, e afirma que a solução é não dar atenção para os ataques.