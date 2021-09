Anitta vai se apresentar no VMA 2021

Além de Anitta, nomes como Camila Cabello, Justin Bieber, Kim Petras, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes também se apresentaram

FolhaPress

A cantora Anitta, 28, foi confirmada como a primeira brasileira a se apresentar no VMA (Video Music Awards) 2021, em cerimônia a ser realizada neste domingo (12), em Nova York. A premiação celebra os melhores clipes do ano lançados entre julho de 2020 e junho de 2021. “Vejo vocês no VMA”, disse a cantora carioca em entrevista à MTV.

Além de Anitta, nomes como Camila Cabello, Chlöe, Justin Bieber, Kim Petras, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes, Swedish House Mafia e Twenty One Pilots também se apresentam. Em 2020, Lady Gaga foi a maior vencedora com cinco troféus, a maioria por “Rain On Me”, parceria com Ariana Grande. O prêmio de Vídeo do Ano ficou com The Weeknd, com “Blinding Lights”.

Esse ano, o cantor Justin Bieber, 27, e a rapper Megan Thee Stallion, 26, lideram a lista de indicações com sete e seis nomeações, respectivamente. Além deles, também estão no páreo da premiação nomes como Billie Eilish, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X e Olivia Rodrigo, cada um com cinco indicações.

A premiação reúne artistas cujo trabalho e impacto cultural tenham transformado a indústria da música e criado um diálogo mundial no último ano. Nesta edição de 2021, o evento retorna à Nova York e será transmitido ao vivo, para mais de 180 países, direto do Barclays Center no dia 12 de setembro, a partir das 22h.

Ao todo, foram 14 categorias em que os fãs puderam votar, dentre elas Clipe do Ano, Artista do Ano e Melhor Feat. Os votos foram computados até sexta-feira (3). Apenas a categoria Artista Revelação ficará aberta até a data do primeiro show da premiação.

O VMA terá a presença de público e todos os protocolos serão tomados para que a saúde e a segurança dos artistas, fãs, produtores e parceiros sejam preservadas. O Barclays Center tem sido ajustado para que possa receber a todos.