Cantor santista resgata história e romantismo em clipe “Entrelinhas” gravado no Museu do Café

Em um país com tanta variedade de estilos musicais, o cantor e compositor santista Alex Fava é um dos poucos que consegue trazer versatilidade para sua carreira, na qual já teve parcerias no sertanejo, no funk, entre outros estilos. Em 2018 lançou o Projeto Consciência com músicas e clipes que abordam temas sociais importantes atingindo no Youtube mais de 20 milhões de views, além de receber muitos convites de rádios e TVs.

Agora, em 2021, Alex Fava resolveu entrar forte no Pop Romântico. “Sou grato a todas parcerias que tive no sertanejo e no funk, pois me proporcionaram muitos aprendizados que serão colocados em prática neste novo momento da minha carreira. Tive a oportunidade de fazer shows pelo Brasil e conheci muitas pessoas e lugares. Mas agora a linha que sinto mais prazer em cantar é o pop”, declara.

Para marcar a nova fase, o artista lança no dia 9 de setembro, em todas as plataformas digitais e Youtube, a versão de “Entrelinhas”, um dos singles de maior repercussão na carreira do artista e que ficou entre as mais tocadas nas rádios do Estado de São Paulo em 2014, quando foi lançada pela primeira vez. A música faz parte de uma série de lançamentos do “Projeto Origem”, que homenageia Santos, cidade natal de Alex.

Nesse projeto, a faixa ganhou uma nova roupagem e ritmo, além da inclusão de diferentes instrumentos. “É a primeira vez que fazemos uma versão de uma música já lançada anteriormente e estou ansioso para ver a reação do público. O Bruno Araújo é o responsável pelos arranjos e produção de todas as minhas músicas. Para a Entrelinhas, trouxemos elementos que não estavam presentes na primeira, como o violino, e adicionamos alguns bits do pop”, explica Alex.

Gravado no Museu do Café em Santos, o clipe conta com a participação especial da violinista Lyarah, que bombou na internet quando tocou Paradinha, da cantora Anitta, e também das bailarinas Thaís Santiago, Juliana Acácio e Erica Rodrigues , que integraram o “Balé do Faustão”. “Escolhemos o Museu do Café devido sua importância para Santos e para o Brasil. O padrão de beleza do local é único e quisemos retratá-lo neste formato. Foi muito emocionante para mim estar ali. Ficamos muito felizes em viver um pouco da história que ele representa, assim como poder misturá-la com a minha”, comenta o cantor ao falar da gravação do novo clipe.

Composta por Bruno Caliman, que também assina sucessos como “Te Esperando”, do Luan Santana, e “Domingo de Manhã”, da dupla Marcos & Belutti, entre outros, “Entrelinhas” fala sobre a relação de duas pessoas que se conhecem profundamente. “Só eu sei te entender, só eu sei te traduzir / Só eu que consigo ler entre as linhas do que você diz”, destaca o refrão.

Para marcar a nova fase, ele está trabalhando no “Projeto Origem”, que faz uma homenagem a sua cidade natal. O projeto apresenta três músicas , que serão lançadas no decorrer do ano. A previsão de finalização dos lançamentos é para o início de 2022, ano em que o Museu do Café completa 100 anos. “Foi tudo muito pensado, tanto a parte logística como a artística. Queremos passar o melhor do entretenimento, mas levar também cultura para quem nos acompanha”, completa o artista.



Sobre Alex Fava: Nascido em Santos (SP), Alex Fava é cantor e compositor e desde pequeno se destacava entre as crianças de sua idade. Aos seis anos, aprendeu a tocar violão e guitarra. Sua influência musical veio por meio de seu pai, que gostava de bandas como Jota Quest, Capital Inicial, Charlie Brown Jr, além de cantores como Michael Bublé, Fábio Jr, Luís Miguel entre outros. Ainda criança, quando se mudou para São José do Rio Preto, teve também contato com a música sertaneja. Aos 18 anos, montou sua banda na capital de São Paulo, realizando shows em diversos lugares e com seus 27 já conquistou mais de 36 milhões de acessos no Youtube.

O primeiro EP da carreira emplacou músicas como “Entrelinhas” nas rádios do interior de São Paulo e no estado do Mato Grosso do Sul. Em seus discos, ele já trabalhou com diversos nomes importantes do cenário da música nacional, tanto na produção quanto na composição, como Diego de Souza, Mauricio Hoffmann, Rafael Reis, Augusto Cabrera, Dudu Borges, Laercio da Costa, Paula Mattos, Tiago Marcelo e Diego Kraemer., Bruno Caliman, Digão Bessa. Criou o projeto consciência em 2018 que aborda temas sociais e já bateu a marca de mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. Agora, com a nova versão de “Entrelinhas”, um dos singles mais importantes da sua carreira e que ganhou uma nova roupagem, Alex Fava se reposiciona na carreira e aposta no estilo pop romântico.