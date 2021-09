Tiee lança álbum com regravações de clássicos e inéditas

Romantismo, nostalgia e clima familiar marcam a volta de Tiee com lançamentos inéditos.

Nesta sexta, 10 de agosto, o cantor e compositor lança pela Som Livre o álbum “As Que Tocam

Lá Em Casa” nas plataformas de streaming. Com duas faixas de autoria própria, “190” e “Dor

de Cotovelo”, Tiee ainda regravou mais 16 clássicos da música popular brasileira. A estreia

chega com o clipe do medley “Andança/Papel Machê” no YouTube.

Segundo Tiee, o projeto “As Que Tocam Lá Em Casa” surgiu de uma releitura de músicas que o

inspiram e que costumam tocar em sua casa em momentos de lazer e descontração na

companhia de sua família e amigos. A inspiração foi tanta que neste processo o cantor compôs

duas canções, 100% de sua autoria, enobrecendo ainda mais o novo trabalho. “Eu sou muito

atento e sempre escuto com atenção histórias de pessoas que vou encontrando mundo afora e

muitas das vezes essas conversas e bate-papos rápidos viram música!”, declara Tiee sobre a

inspiração para suas composições.

Com produção da Lordbull e direção de Rômulo Menescal e Vinicius Olivo, todas as faixas do

projeto “As Que Tocam Lá Em Casa” ganharão videoclipes, gravados na mesma temática de

“190” e “Dor de Cotovelo” – que foram lançadas separadamente em agosto. Nesta sexta-feira

(10), o clipe de “Andança/Papel Machê” chega ao YouTube às 11h.

São ao todo 18 faixas, onde 16 são releituras de grandes artistas brasileiros, de diferentes

gêneros musicais, que ganham versões em samba na voz de Tiee. Entre os homenageados estão

nomes como Luiz Gonzaga, Elba Ramalho, Zeca Pagodinho, Djavan, Roberto Carlos, Cazuza,

Chitãozinho & Xororó, Daniel e Vanessa Rangel. “Eu gravei esse projeto principalmente para as

famílias, é pra todo mundo ouvir junto, é música sem idade… juntei todas as tribos em um só

álbum e espero do fundo do meu coração que faça bem aos ouvidos e almas de todos!”.

Um dos maiores músicos e sambistas da atualidade, Tiee conta com mais de 84 milhões de

visualizações no YouTube e mais de 630 mil ouvintes mensais nas plataformas de música. Seu

último lançamento pela Som Livre foi o projeto audiovisual “Ladrão de Coração”. Com 2

volumes, o trabalho apresentou 32 faixas entre sucessos, inéditas e participações especiais de

peso, com nomes como Jorge Aragão, Belo, Péricles, Xande de Pilares, Thiaguinho, Ferrugem e o

grupo Revelação.