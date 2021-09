Conheça os sete nomes já confirmados em ‘A Fazenda 13’

Ao todo, 20 candidatos vão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality rural, que estreia na próxima terça (14) sob o comando de Adriane Galisteu

FolhaPress

Victor Pecoraro, Mussunzinho, Liziane Gutierrez, Nego do Borel, Taty Quebra Barraco, Arcrebiano e Mileide Mihaile são os primeiros sete participantes confirmados em A Fazenda 13. Os nomes foram anunciados na manhã desta quinta (9), durante o programa Hoje em Dia, na Record.

Ao todo, 20 candidatos vão disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality rural, que estreia na próxima terça (14) sob o comando de Adriane Galisteu. Da lista já confirmada, há nomes bem famosos e polêmicos como Nego do Borel, 29, que é acusado pela ex namoradora, a modelo Duda Reis, 20, de tê-la agredido. O cantor nega.

Para ele, as polêmicas não vão abalá-lo no jogo, já que o reality “dá chance para o país conhecer a pessoa”, e cita como exemplo artistas como Biel, Jojo Toddynho e Lipe Ribeiro. Nas redes sociais, Borel é de longe o artista com o maior número de seguidores dentre os participantes já anunciados.

No Instagram, o cantor soma 12 milhões, praticamente o dobro de Arcrebiano Araújo, o Bil, que tem 6,2 milhões de fãs na rede e é o segundo colocado da lista em popularidade. Na sequência, aparece a influenciadora digital e ex-mulher de Wesley Safadão Mileide Mihaile, 31, com 4,1 milhões de seguidores. Os outros quatro participantes não chegam a ter 1 milhão de fãs no Instagram.

Mas se um bom reality é formado por brigas e polêmicas, isso não deve faltar. A modelo e influenciadora Liziane Gutierrez, que chamou muito a atenção neste ano ao ser flagrada em uma festa clandestina em São Paulo e mandar os policiais irem “para a favela”, já disse que não vai fugir de barracos. “Duas coisas não vão acontecer: não vou desistir nem ser expulsa. O resto topo tudo”, afirmou durante a sua apresentação.

A funkeira Taty Quebra Barraco, 41, também já afirmou que será verdadeira, e não vai levar desaforo para casa. “É toma lá, dá cá. Simples assim”, disse ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro nome que costuma se envolver em polêmicas é o de Mileide Mihaile, 32. Em sua apresentação, porém, ela afirmou que o programa é uma oportunidade de mudar a sua imagem. “A mídia fez de mim uma mulher confusa, mas vocês verão a verdadeira Mileide. Feliz com essa chance. Talvez seja uma chave a ser virada”, afirmou Mileide.

Dentre os nomes divulgados, o que tem mais experiência com realities é o Bil Araújo. A Fazenda 13 é o terceiro programa do tipo que ele participa em 2021 –estreou no Big Brother Brasil 21, quando se envolveu com Karol Conká, e também esteve em No Limite. Para essa edição, ele diz que “não vai ter casal na Fazenda, assim espero. Quero R$ 1,5 milhão”.

Já o ator Antônio Carlos Bernardes, 28, conhecido como Mussunzinho, estará também simultaneamente na Globo, que reprisa “Malhação: Sonhos” (2014). “Nessa Fazenda quero deixar verdade, alma e coração aberto. Meu público só me conhece por personagens e agora terão a chance de me conhecer mais”, disse em sua apresentação.

Por fim, a lista conta ainda com o ator Victor Pecoraro, 43, que fez novelas de sucesso na Record e na Globo, como “Chocolate com Pimenta” (Globo, 2003) e “Os Dez Mandamentos” (Record, 2015), e já esteve na Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão (Globo). “Minha estratégia para a Fazenda é cuidar dos bichinhos, colher as plantas e podar as ervas venenosas”, disse.