Viih Tube curte balada com os amigos e gera polêmica em vídeo postado com Lipe Ribeiro

A influencer e ex-bbb curte balada em São Paulo com os amigos, entre eles a cantora Pocah, a ex-bbb Thais e o influencer Lipe Ribeiro.

A influenciadora Viih Tube acordou animada nesta última terça-feira (11). Em seu Instagram, a ex-bbb escreveu: “Hoje é meu aniversário de 3 meses solteira! Bora comemorar com festinha”.

Com alguns amigos e ex-bbbs, Viih Tube foi para uma balada em São Paulo e a curtição foi até de manhã. Com direito a show de Pocah, a influencer até subiu no palco para dançar com Thais Braz, Sarah Andrade e Kerline Cardoso durante a apresentação da amiga.

Na manhã desta quarta (12), Viih Tube postou uma sequência de vídeos com Lipe Ribeiro pós festa. Ao chamar Lipe para comer, a influencer recebe uma resposta inusitada e causa polêmica na web. Os internautas que ‘shippam’ o casal foram à loucura.

“Comer, vamos? Você está muito bêbado” diz Viih Tube. Lipe em resposta dispara: “Você”. Ela então responde: “Não. Macarrão com frango.” Ele novamente insiste na resposta e a influencer entra na brincadeira: “Sobremesa”.