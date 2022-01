Viih Tube aproveita a fama de “pegadora” e garante que tentará passar a coroa para outra pessoa em 2022

Em seu Instagram, Viih Tube postou um vídeo falando que esse ano seu público conhecerá a “Viih Tube recatada”.

Após 3 anos juntos com Bruno Magri, Viih Tube anunciou o fim do namoro em outubro de 2021, e desde então, o nome dela não saiu das páginas de fofoca nas redes sociais.

Viih Tube alcançou a fama de “passar o rodo” após anunciar que durante a ‘Farofa da Gkay’ ficou com 46 pessoas, mas não pegou sapinho. A ex-bbb continuou com seu posto até o réveillon, onde também foi alvo de novas notícias, incluindo um beijo no influenciador Álvaro.

Mas em 2022, a influencer diz que buscará a mudança. Colocou como meta para o ano tentar parar de ‘passar o rodo’ e passará esse posto para outra pessoa, e ainda brincou dizendo que: