Aniversário de namoro? Viih Tube quer comemorar o niver de solteira com festa bate-coxa na Mansão Ferrara!

Viih Tube faz festa para comemorar 3 meses de solteira em buffet na Mooca, Zona Leste de SP.

Viih Tube está organizando uma big festa com karaokê e pegação para comemorar o tempo de solteira.

A moda lançada por Viih Tube é comemorar tempo de solteira? Isso mesmo! É isso que a fervida, influenciadora digital e produtora de conteúdo, Viih Tube está organizando, uma festa para comemorar três meses de solteirice!

Viih terminou seu namoro em outubro de 2021, o término rolou por conta de uma traição por parte do boy e aí não deu pra continuar! Os dois estavam juntos fazia três anos.

Os três meses se passaram e pelo visto Viih Tube tem levado numa boa a vida de solteira. A Farofa da Gkay e O Réveillon do Gostoso que o digam, concordam?

Bom, a festa vai rolar no Buffet Mansão Ferrara, situado na Zona Lesta, no bairro da Mooca! O espaço está situado em um condomínio privativo e comporta 400 convidados. Sua fachada e estrutura são tombados pelo patrimônio histórico. Chique!

Em sua conta de Instagram, Viih Tube relembrou sua mudança de visual por conta do término do namoro e agora promete voltar com mechas loiras.

Marketing ou não, seria bacana esta moda pegar, afinal, se os casados e namorados comemoram datas de aniversário, por que não os solteiros? Viih Tube lançando tendência minha gente!