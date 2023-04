The Town terá curso sobre o modelo de negócios do festival de música

O curso acontece em 5 de setembro e tem participação de Roberto Medina, presidente e fundador da Rock World, empresa que organiza o festival

São Paulo – SP

O festival The Town, irmão paulistano do Rock in Rio, vai promover um curso de negócios na programação. Batizado de The Town Learning Journey by HSM, ele está previsto para mostrar bastidores do evento, que acontece em setembro na capital do estado.



As vendas dos ingressos abrem no dia 25 de abril e custam a partir de R$ 4.750,00.



O curso acontece em 5 de setembro e tem participação de Roberto Medina, presidente e fundador da Rock World, empresa que organiza o festival. Além dele, os publicitários Washington Olivetto, fundador da WMcCann, e Nizan Guanaes, criador da agência Africa e DM9DDB, estão previstos na programação.



De acordo com a organização, o trio vai discutir os desafios do empreendedorismo em grandes projetos, além de contar histórias de suas respectivas trajetórias profissionais.



Além disso, o curso promove 12 horas de vivência no The Town, incluindo acesso aos bastidores dos shows, palestras temáticas do evento e horários para networking. Os participantes também vão ganhar ingressos para a segunda semana do festival.



O The Town acontece entre os dias 3, 7, 9 e 10 de setembro e tem nomes como Iggy Azalea, Liam Payne e Pabllo Vittar na programação.