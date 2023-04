Fernando Alonso aquece rumores de namoro com Taylor Swift

No início de abril, Taylor Swift anunciou o término de seu romance de seis anos com o ator Joe Alwyn

Os fãs de Taylor Swift estão em polvorosa após a última publicação de Fernando Alonso nas redes sociais. Nas últimas semanas, após o término do relacionamento da cantora pop, aumentaram os rumores de que ela estaria namorando com o piloto espanhol de Fórmula 1.



Em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira (24), Alonso compartilhou um vídeo escutando o hit “Karma”, de Taylor Swift, dando uma piscadela enigmática no final. De acordo com o site DeuxMoi, os dois artistas estariam se conhecendo.



No início de abril, Taylor Swift anunciou o término de seu romance de seis anos com o ator Joe Alwyn. Na mesma semana, Alonso revelou que está solteiro e que o namoro com a jornalista Andrea Schlager tinha chegado ao fim.