Musical infantojuvenil trata a autoaceitação de crianças

Com texto de Karen Acioly e direção musical de Fernanda Cabral, Clarice Cardell interpreta ‘Fina’

Com falas espertas que deixam o público ligado, Fina, uma garota antenada e estilosa, se apresenta de maneira muito divertida e original. Corajosa, ela se aventura em traquinagens e não deixa o medo lhe assustar além da conta. A temporada de estreia do musical irá percorrer Parques Públicos do Distrito Federal, com entrada franca.



A obra de Karen Acioly trata de um tema delicado: a autoaceitação na infância, com uma protagonista que elabora filosoficamente os desafios de se conhecer e ser aceitar como é, fofa (e não gorda), neste mundo onde o olhar do outro tem sérias consequências. Segundo a autora, “Fina é panaceia preventiva, afirmação de que ser quem somos é natural e bom.”, descreve.



Josefina ou Fina, como é chamada, tem como marca a sua autenticidade. Com seu jeito amoroso e único, chama o público, em especial as meninas, a se reconhecer e se identificar um pouco com ela. Pois é uma criança, como ela mesma se define, “legal, querida, superinteligente, boa na poesia, melhor ainda em dançar salsa, em alguns momentos um pouquinho solitária e mais triste do que gostaria ser, e, sobretudo, muito, muito criativa”.



Final, “é um musical, um espetáculo todo cantado com muito humor e leveza, traz um sonho encantado e romântico da Fina”, revela Clarice Cardell, atriz que interpreta a protagonista.



Com fomento do FAC – Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, o espetáculo cumpre temporada de circulação, com nove apresentações, nas Regiões Administrativas do Plano Piloto, Sobradinho, Samambaia e Taguatinga.

Serviço:

‘Fina’

Gênero: musical

Datas

Parque Olhos d’Água, SQN 413/414 do Plano Piloto

Dias e horário: sábado e domingo, 15 e 16 de julho, às 16h

Parque Jequitibá, Avenida do Contorno AE 5 em Sobradinho

Dias e horário: sábado e domingo, 22 e 23 de julho, às 16h

Sesi Lab, Setor Cultural Sul do Plano Piloto

Dias e horário: sábado e domingo, 29 e 30 de julho, às 11h

Parque Três Meninas QR 611 – conjunto 1 de Samambaia

Dias e horário: sábado e domingo, 29 e 30 de julho, às 16h

Escola Bilíngue de Taguatinga

Sessão especial para crianças surdas, dia 17 de agosto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entrada franca e de classificação indicativa livre para todos os públicos