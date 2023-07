Cardi B rasga elogios para Shakira: “Ela é incrível”

As duas cantoras estiveram presentes em alguns desfiles de marcas famosas na Semana de Moda de Paris

Amizade de milhões? Cardi B rasgou a seda para Shakira e não poupou nos elogios para a cantora que enfrenta as polêmicas do seu término com Piqué. As duas estiveram presentes na Semana de Moda de Paris e não deixaram de posar para os paparazzis que aguardavam ansiosos a presença das duas.

“Ela é simplesmente incrível. Isso foi tipo, incrível conhecê-la, tipo, eu simplesmente não consigo acreditar nisso. A vida é tão louca, eu nunca teria pensado, jamais, como quando criança, tipo: ‘Eu estarei conhecendo’. Apenas muito incrível. Tão bonita. Aquele foi apenas um grande momento”, disse a artista.

A série de elogios aconteceu no perfil oficial de Cardi B enquanto ela fazia uma live depois de ter encontrado a colombiana em Paris.